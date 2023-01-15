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  4. Bakan Koca'dan duygulandıran paylaşım! "Okula hastane sınıfında başladı"

Bakan Koca'dan duygulandıran paylaşım! "Okula hastane sınıfında başladı"

15.01.2023 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden kazasında yaralanan ve tedavi altında olan madenci Erol Bulduk'un 6 yaşındaki oğlu Beytullah'ın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki anaokuluna başladığını duyurdu. Bakan Koca'nın umutlu bir haber için tam 90 gündür ailesiyle birlikte hastanede misafir olan küçük Beytullah'ın durumunu anlatan paylaşımı duygulandırdı.

Bakan Koca'dan duygulandıran paylaşım! "Okula hastane sınıfında başladı"

Bartın'da 3 ay önce meydana gelen maden kazası sonrası ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilen madencilerin aileleri umutla yakınlarının taburcu olacağı günü bekliyor.

OĞLU HASTANEDEKİ ANAOKULUNA BAŞLADI

Yaralı madencilerden 39 yaşındaki Erol Bulduk'un 6 yaşındaki oğlu Beytullah, hastanenin en küçük misafiri olarak 90 gündür ailesiyle beraber hastanede yaşıyor. Beytullah babasının sağlığına kavuşmasını beklerken okula hastane sınıfında başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bu konuya değinerek ”Bartın'daki maden kazasından sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan hastalarımızdan birinin 6 yaşındaki oğlu Beytullah, okula hastane sınıfında başladı. 90 gündür hastanede olan Beytullah, tedavi gören çocuklarla sinema etkinliğine de katıldı” ifadelerini kullandı.


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Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca

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