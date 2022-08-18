Bakan Koca'dan Etlik Şehir Hastanesi'ne ziyaret! "Müjdesini Cumhurbaşkanımız vermişti"

Etlik Şehir Hastanesi'nde son hazırlıklar sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve bilgi aldı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ziyaretiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Açılış müjdesini Sayın Cumhurbaşkanı'mızın verdiği Etlik Şehir Hastanesi'nde, son hazırlıklar sebebiyle incelemelerde bulunduk. Türkiye'nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi'nin toplam yatak kapasitesi 3 bin 724. Poliklinik sayısı ise 938. Şimdiden hayırlı olsun."

Açılış müjdesini Sn. Cumhurbaşkanımızın verdiği Etlik Şehir Hastanesinde, son hazırlıklar sebebiyle incelemelerde bulunduk. Türkiye’nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesinin toplam yatak kapasitesi 3.724. Poliklinik sayısı ise 938. Şimdiden hayırlı olsun. pic.twitter.com/lIEjWyr1d9 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 18, 2022



