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Bakan Koca'dan Etlik Şehir Hastanesi'ne ziyaret! "Müjdesini Cumhurbaşkanımız vermişti"

18.08.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'ya yeni yapılan Etlik Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Bakan Koca'dan Etlik Şehir Hastanesi'ne ziyaret! "Müjdesini Cumhurbaşkanımız vermişti"

Etlik Şehir Hastanesi'nde son hazırlıklar sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve bilgi aldı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ziyaretiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Açılış müjdesini Sayın Cumhurbaşkanı'mızın verdiği Etlik Şehir Hastanesi'nde, son hazırlıklar sebebiyle incelemelerde bulunduk. Türkiye'nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi'nin toplam yatak kapasitesi 3 bin 724. Poliklinik sayısı ise 938. Şimdiden hayırlı olsun."

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Fahrettin Koca
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