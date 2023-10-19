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  4. Bakan Koca'dan 'Gazze' mesaisi! 'Mutabık kaldık' diyerek duyurdu

Bakan Koca'dan 'Gazze' mesaisi! 'Mutabık kaldık' diyerek duyurdu

19.10.2023 18:03 | Son Güncelleme:
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Türkiye, Gazze'ye yapılacak hastane çalışmalarını sürdürüyor. Süreçle ilgili bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gazze’ye sağlık yardımı için Ürdün Sağlık Bakanı Firas İbrahim Al-Hawari ile bir istişare yaptım. İşbirliği için planlama ve koordinasyon amaçlı görüşmelere başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan 'Gazze' mesaisi! 'Mutabık kaldık' diyerek duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin Gazze'ye yapacağı hastane çalışmaları için görüşmelerine devam ediyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca Ürdünlü mevkidaşıyla görüşmesinin detaylarını paylaştı.

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Bakan Koca'nın paylaşımı şu şekilde;

Gazze’de gerçekleştirilen hastane saldırıları konusunda uluslararası muhataplarımızla yaptığım görüşmeler çerçevesinde, Ürdün Haşimi Krallığı Sağlık Bakanı Sn. Firas İbrahim Al-Hawari ile de istişarede bulunduk.

Sayın Bakanı diğer ülkelerin Sağlık Bakanları ve Dünya Sağlık Örgütü’nün üst düzey yöneticileri ile yapmış olduğum görüşmeler konusunda bilgilendirdim. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimize yardımcı olabilmek için koordinasyon içerisinde ortak çalışma teklifinde bulundum.

TÜRKİYE YARDIMA HAZIR

Bu çerçevede, Sahra Hastanesi kurulumu, gerekli durumlarda ileri tetkik ve tedavi için yaralıların ülkemize hava yoluyla nakli, sağlık personeli desteği, ilaç ve tıbbi cihaz temini konularında hazır olduğumuzu diğer görüşmelerimde olduğu gibi Ürdünlü mevkidaşıma da ilettim. Kendisi ülkemizin işbirliği önerisinden ve yaklaşımından dolayı Türkiye’ye müteşekkir olduklarını belirttiler.

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Sayın Bakan ile görüşmemiz neticesinde sahada gerçekleştirilmesi mümkün olan işbirliği alanlarında planlama ve koordinasyon yapılabilmesini teminen Ürdün ve Türk yetkililerin öncelikle çevrimiçi toplantı yoluyla istişarelere hemen başlamasını ve gerek duyulması halinde fiziki çalışmaya geçilmesini, bu faaliyetleri gerçekleştirilirken Dünya Sağlık Örgütü Türkiye ve Ürdün Ülke Ofislerinin de bizimle birlikte koordinasyon çalışmalarında bulunması hususlarında mutabık kaldık.


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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca Gazze

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