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  4. Bakan Koca'dan Gökhan Özoğuz'un vaka sayısı tepkisine yanıt

Bakan Koca'dan Gökhan Özoğuz'un vaka sayısı tepkisine yanıt

14.04.2021 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Koca, şarkıcı Gökhan Özoğuz'un sosyal medyadan yaptığı vaka sayısı eleştirilerine yanıt verdi. Koca, "Artan vaka sayısında suçumuz yok sorumluluğumuz var. 84 milyon beraber artırmadık vaka sayılarını ama birlikte mücadele etme sorumluluğumuz var" dedi.

Bakan Koca'dan Gökhan Özoğuz'un vaka sayısı tepkisine yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Vakaların artmasının sebebi hepimiziz. 84 milyon" sözlerine Athena grubunun solisti şarkıcı Gökhan Özoğuz'dan tepki gelmişti. Gökhan Özoğuz, "Tavan yapan vakalardan ben neden sorumluyum ya? 1 senedir kendimle konuşmaktan şizofren oldum, kongreye falan da yok. Sayın Fahrettin Koca aşıları etrafa saçmadan bir de bizi mi aşılasanız acaba, belki biter virüs. Boş boş kapanacağımıza onu mu denesek?" ifadelerini kullanmıştı.

KOCA'DAN GÖKHAN ÖZOĞUZ'A YANIT

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Gökhan Özoğuz'a yanıt verdi. Koca,"Gökhan Bey kardeşim, sorumluluk suçlamak manasına gelmez. Artan vaka sayısında suçumuz yok sorumluluğumuz var. 84 milyon beraber artırmadık vaka sayılarını ama birlikte mücadele etme sorumluluğumuz var. Destek olacağınızdan şüphem yok." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca Gökhan Özoğuz

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