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Bakan Koca'dan gri aşısı uyarısı! 'Lütfen ihmal etmeyelim'

24.09.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında grip aşısı uyarısında bulundu. 2023 yılı grip aşısı uygulamasını 15 Eylül itibarıyla başlattıklarını bildiren Bakan Koca risk grubundakilerin grip aşılarını ücretsiz olabileceğini bildirdi.

Bakan Koca'dan gri aşısı uyarısı! 'Lütfen ihmal etmeyelim'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yılın bu dönemlerinde sık rastlanan grip salgınlarının etkilerini azaltmak, hastalığın hafif geçirilmesini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla 2023 yılı grip aşısı uygulamasını 15 Eylül itibarıyla başlattıklarını belirtti.

Bakan Koca paylaşımında, "65 yaş üzeri büyüklerle sağlık koşulları açısından risk grubuna girenler, kronik hastalığı olanlar grip aşılarını ücretsiz olabilir. Lütfen ihmal etmeyelim" ifadelerini kullandı.

AA

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Fahrettin Koca grip aşısı

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