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Bakan Koca'dan ilaç tedariği açıklaması: Sorunun farkındayız ve çözümümüz var

10.12.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de yaptığı konuşmada, eczanelerde bazı ilaçların bulunmadığı iddialarına yanıt verdi. Bakan Koca, "Piyasada eksikliği hissedilen ilaçlar olduğunu inkâr etmek gibi bir düşüncem yok. Küresel arz sorunu, gerekse kur farkı kaynaklı fiyatlama problemi var. Sorunun farkındayız ve çözümümüz var" dedi.

Bakan Koca'dan ilaç tedariği açıklaması: Sorunun farkındayız ve çözümümüz var

Koca'dan 'ilaç' açıklaması: İnkâr etmek gibi bir düşüncem yok, sorunun farkındayızTBMM Genel Kurulunda 2023 bütçe görüşmeleri devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile ve Sosyal Hizmetler, Sağlık ve İçişleri Bakanlığının 2023 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

İLAÇ BULUNMADIĞI İDDİASINA YANIT

Eczanelerde bazı ilaçların bulunmadığı iddialarına kürsüde yanıt veren Koca, "Piyasada eksikliği hissedilen ilaçlar olduğunu inkâr etmek gibi bir düşüncem yok. Ancak gerek ilaç etken maddelerinin tedariki ile ilgili küresel arz sorunu, gerekse kur farkı kaynaklı fiyatlama problemi var." ifadelerini kullandı.

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"SORUNUN FARKINDAYIZ"

İlaç tedariğindeki yaşanan eksikler konusundaki iddialara da değinen Koca, konuşmasında şunları söyledi:
"Bir başka sorun da kur güncellemesinin dönemsel olarak yılda bir kez, Şubat ayında gerçekleşmesidir. Bu tarih yaklaştıkça stok sorunları baş göstermektedir. Sorunun farkındayız ve çözümümüz var. Müsterih olunuz."

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sağlık bakanı fahrettin koca

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