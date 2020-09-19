Bakan Koca'dan, İspanyol Gribi örneği: Tahminen 50- 100 milyon can kaybı oldu

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "100 yıl önce dünya bir salgın yaşadı. İspanyol Gribi salgınında tahminen 50-100 milyon can kaybı oldu. Hastalığa yol açan H1N1 virüsü, bugünkü koronavirüsle aynı şekilde bulaşıyordu. Sizce, can kaybı neden I. Dünya Savaşındakinden bile fazlaydı? Üzerinde düşünmeye değer bir soru" ifadelerini kullandı.

İSPANYOL GRİBİ SALGININDA, Koronavirüsle aynı şekilde bulaşan H1N1 virüsüne karşı alınacak tedbir de aynıydı: Maske, mesafe, temizlik. Bunlar iyi bilinmiyordu, yaygın uygulanmadı. Virüs 500 Milyon insana bulaştı. 50 ila 100 Milyon can kaybı oldu. O salgından tedbir dersi alalım. pic.twitter.com/9aii4Sqwda — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 19, 2020



