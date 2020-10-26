Bakan Koca'dan İstanbul'da toplantı trafiği

İstanbul'da artan koronavirüs vakalarından sonra kente gelen Bakan Koca, 112 Acil Çağrı, Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi ve Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi yöneticileri ve çalışanlarıyla bir araya geldi.

"SALGINA KARŞI ORGANİZE OLALIM"

Yaptığı toplantılar sonrası Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Koca, salgında 'maske, mesafe, hijyen'den oluşan 3 kurala dikkat çekerek "Salgına karşı organize olalım" çağrısında bulundu.

Vaka sayılarının ülke genelinin %40’ına ulaştığı İstanbul’da bugün dördüncü toplantımızı Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi yöneticileriyle yaptık. Gücümüzü takviye ediyoruz. 3 kurala uyulursa hastanelere daha az ihtiyaç duyarız. SALGINA KARŞI ORGANİZE OLALIM. pic.twitter.com/KHyFhVCUSS — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 25, 2020



