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Bakan Koca'dan İstanbul'da toplantı trafiği

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 02:32 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının en fazla olduğu il İstanbul'da hastaneleri ziyaret etti. Ziyaretlerde yaptığı toplantı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, "Salgına karşı organize olalım" dedi.

Bakan Koca'dan İstanbul'da toplantı trafiği

İstanbul'da artan koronavirüs vakalarından sonra kente gelen Bakan Koca, 112 Acil Çağrı, Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi ve Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi yöneticileri ve çalışanlarıyla bir araya geldi.

"SALGINA KARŞI ORGANİZE OLALIM"

Yaptığı toplantılar sonrası Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Koca, salgında 'maske, mesafe, hijyen'den oluşan 3 kurala dikkat çekerek "Salgına karşı organize olalım" çağrısında bulundu.


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