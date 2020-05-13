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Bakan Koca’dan 'kontrollü sosyal hayat' paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 22:43 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kontrollü sosyal hayat, salgına karşı yeni hayat tarzıdır” dedi.

Bakan Koca’dan 'kontrollü sosyal hayat' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kontrollü sosyal hayat, salgına karşı yeni hayat tarzıdır. Özü, hep birlikte tedbirdir. Pazar yerinden toplu taşımaya, AVM’den iş yerine, sınıftan sokağa, amacı, birlikte olduğumuz tüm alanlarda korona virüs riskini hepimiz için azalmaktır. Bir koşulu var: Maske + sosyal mesafe” ifadelerini kullandı.


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