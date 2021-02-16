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Bakan Koca'dan 'koronavirüs aşısı' çağrısı

16.02.2021 12:02 | Son Güncelleme:
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Bakan Koca'dan 'koronavirüs aşısı' çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vatandaşlara koronavirüs aşısı olunması çağrısında bulundu.

Koronavirüs salgınına karşı Türkiye genelinde aşılama çalışmaları kademeli olarak devam ediyor. Şu aşamada, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 65 yaş üstü vatandaşların eşlerine aşı uygulaması yapılıyor.

BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI

Sosyal meyda hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Aylardır yaşadığımız korku, sonunda bir iğne ucu kadar küçülecek. Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım" çağrısında bulundu.


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