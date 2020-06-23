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  4. Bakan Koca'dan koronavirüs toplantısı! 81 il ile aynı anda...

Bakan Koca'dan koronavirüs toplantısı! 81 il ile aynı anda...

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 22:53 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin il sağlık müdürleriyle yaptığı toplantıda vaka durumlarını, vaka artışlarının olduğu yerlerde artış sebeplerini, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldı.

Bakan Koca'dan koronavirüs toplantısı! 81 il ile aynı anda...

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilin sağlık müdürleriyle telekonferans yöntemiyle bir araya geldi.

Bakan Koca paylaşımında, "81 ilimizin il sağlık müdürleriyle yaptığımız toplantıda vaka durumlarını, vaka artışlarının olduğu yerlerde artış sebeplerini, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldık. Koronavirüse karşı yapılması gereken yeni çalışmalar için değerlendirmelerimizi yaptık" ifadelerini kullandı. (DHA)


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