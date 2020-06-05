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  4. Bakan Koca'dan koronavirüse karşı maske eleştirisi! 'Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?'

Bakan Koca'dan koronavirüse karşı maske eleştirisi! 'Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?'

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 01:11 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından maske ile gözlerini kapatarak toplu taşıma aracında uyuyan bir vatandaşın "Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?' yazılı görselini paylaşarak bir açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında, "Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz." dedi.

Bakan Koca'dan koronavirüse karşı maske eleştirisi! 'Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?'

Bakan Koca, Twitter hesabından "Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?' yazılı bir görsel paylaşarak açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında maske kullanımının doğru yapılmadığına değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim."


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