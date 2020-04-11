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Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadelede kararlılık mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2020 18:43 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs tedbirleri kapsamında bir açıklamada bulundu. Bakan Koca "31 Aralık’tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız." dedi.

Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadelede kararlılık mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"31 Aralık’tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım."


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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs

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