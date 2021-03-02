HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Koca'dan 'mavi' illere uyarı

Bakan Koca'dan 'mavi' illere uyarı

02.03.2021 22:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bakan Koca'dan 'mavi' illere uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye'nin risk haritasını paylaştı ve tamamının mavi olması için çalışacaklarını dile getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 20-26 Şubat tarihlerini kapsayan illere göre Kovid-19 risk değerlendirme haritasını paylaşarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Haritamızın tamamının mavi olması için çalışacağız. Bunu sağlayacak olan en önemli gayretimiz tedbirlere tam uyum. Sarı, turuncu ve kırmızı iller de mavi olana kadar tedbirli olmalıyız. Mavi illerimiz de durumlarını korumalı."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Survivor Berkay kimdir?Survivor Berkay kimdir?
Hepsiburada iletişim numarası, müşteri hizmetleriHepsiburada iletişim numarası, müşteri hizmetleri
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca Koronavirüs risk haritası

En Çok Okunan Haberler

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Kalçalarına bakarken yakalandı!

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Tarihi gün! Erdoğan tek tek açıkladı

Tarihi gün! Erdoğan tek tek açıkladı

Annesini paylaştı! 'Ben Mediha'nın kızıyım'

Annesini paylaştı! 'Ben Mediha'nın kızıyım'

Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesmişti! Vahşeti anlattığı anlar ortaya çıktı

Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesmişti! Vahşeti anlattığı anlar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

Süper loto sonuçları açıklandı mı? 2 Mart süper loto çekiliş sonuçları!

Süper loto sonuçları açıklandı!

Kastamonu'da dereye uçan aracı izleyen vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu

Dereye uçan aracı izleyen vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu

Survivor Berkay kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Berkay kimdir?

İstanbul'daki köprüler yeşile büründü

Köprüler yeşile büründü

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Survivor Ayşe kimdir? Survivor Ayşe kaç yaşında ve nereli?

Survivor Ayşe kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.