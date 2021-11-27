Bakan Koca'dan Meral Akşener'in "Şimdi de siz mi çıktınız?" sözlerine cevap

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Sayın Erdoğan’ın ülkemizi sığınmacılar için bir hendeğe çevirmesi yetmedi, şimdi de siz mi çıktınız?" sorusuna Twitter'dan cevap verdi.

"ALMAN SAĞLIK BAKANI YOĞUN BAKIM KAPASİTELERİNİN DOLMAYA BAŞLADIĞINI AÇIKLADI"

Avrupa'dan gelen koronavirüs hastalarının Türkiye'de tedavi edileceğini söyleyen Akşener'in sorusuna resmi Twitter hesabından cevap veren Sağlık Bakanı Koca şu ifadeleri kullandı:

"Sn. Meral Akşener, Üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa’da yaşayan 5 Milyon insanımızdan Covid-19’a yakalananların İstanbul’da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur. Alman Sağlık Bakanı yoğun bakım kapasitelerinin dolmaya başladığını açıkladı."

Sn. Meral Akşener,



Üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa’da yaşayan 5 Milyon insanımızdan Covid-19’a yakalananların İstanbul’da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur. Alman Sağlık Bakanı yoğun bakım kapasitelerinin dolmaya başladığını açıkladı. https://t.co/KkFtXvPS9a — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 27, 2021

"ŞİMDİ DE SİZ Mİ ÇIKTINIZ?"

İYİ Parti lideri Akşener Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge'ın paylaşımını alıntılayarak Koca'yı da gönderiye etiketlemiş ve şu ifadeleri paylaşmıştı:

"Sayın Bakan @drfahrettinkoca

Sayın Erdoğan’ın ülkemizi sığınmacılar için bir hendeğe çevirmesi yetmedi, şimdi de siz mi çıktınız? Avrupa’nın Kovidli hastalarını kabul etmek ne demek? Milletimizi, sağlıkçılarımızı yeni varyantlarla karşılaşma riskine nasıl sokarsınız!"

Sayın Bakan @drfahrettinkoca



Sayın Erdoğan’ın ülkemizi sığınmacılar için bir hendeğe çevirmesi yetmedi, şimdi de siz mi çıktınız?



Avrupa’nın Kovidli hastalarını kabul etmek ne demek?



Milletimizi, sağlıkçılarımızı yeni varyantlarla karşılaşma riskine nasıl sokarsınız! https://t.co/Tgo175f3Qh — Meral Akşener (@meral_aksener) November 26, 2021



