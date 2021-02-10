Bakan Koca'dan mutasyon açıklaması

Bakan Koca'nın mutasyonlu virüsle ilgili yaptığı açıklama şöyle:

Ardı sıra gelen mutasyon haberleri yeni sorular ve sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Önemli mutasyonları ve etkilerini yakından takip ediyoruz.

Bunlardan 263 tanesi İngiltere varyantı, 23 tanesi G. Afrika varyantı, 106 tane kökeni belli olmayan varyant tespit edilmiştir. İngiltere'de başlayan mutasyonun hastalığın seyrinde değişiklik yapmamakla birlikte bulaşıcılığı artırdığına dair önemli bulgular var.

Mutasyonların varlığı kısıtlamalarla ilgili takvimimizi de etkiliyor. İstediğimiz düşüşü yakalarsak kısıtlamaların yine elbette tedbirler eşliğinde hafifletilmesi en önemli gündemimiz.

Sizlerden sabretmenizi değil, sadece kurallara daha sıkı sarılmanızı istiyorum. Özellikle kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız.

"33 İLDE MUTASYONLU VİRÜS GÖRÜLDÜ"

Mutasyonun tipine bağlı. Yani mutasyon eğer gerçekten o bölgede önemli bir sorun haline geldiyse, mutasyona özel birtakım yaklaşımlar gerekebilir mi Bilim Kurulu tartışır. Şu an bizim gördüğümüz mutasyonun Türkiye için sorun oluşturmadığını, her geçen gün il ve mutasyon sayısının arttığını biliyoruz. Zannedersem 32 hatta 33 ile çıkmış oldu. Önümüzdeki dönemde vaka artışı seyri bizim için daha anlamlı olacak. Biz haftalık vaka sayısını 100 binde görülen vaka sayısını Pazartesinden itibaren açıklamak istiyoruz. Bazı illerimizde az bazı illerimizde yer yer fazla olduğunu biliyoruz. Bilim Kurulu bir esas belirleyecek. Gerektiğinde il hatta ilçe bazında kararlar almak mümkün olacak. Bunu da Pazartesi'nden itibaren şeffaf bir şekilde açıklamak istiyoruz. Yani vatandaşımızın bölgesinde olaya bilinçli katılarak, bunun düşürülmesi için ne yapılabileceğini düşünerek hareket etmesinin daha doğru olacağı kanaatini taşıyoruz.

