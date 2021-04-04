Bakan Koca'dan önemli açıklamalar: Dünkü vefat sayısının 186 olmasında sebep çok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı aşının, maske ve mesafeden daha fazla koruduğunu belirterek vatandaşlardan biraz daha sabırlı olmasını istedi.

'RİSK ALMAYALIM'

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur, biraz daha sabır. Eğer yola sabırla devam edersek, aşı sıramız geldikçe, hayatta sözü bile edilmez, bizi nihayet güvende hissettirecek küçük bir acı yaşayacağız. Aşı devam ederken büyük acılarımızın sayısı azalacak. Dünkü vefat sayısının 186 olmasında sebep çok. Risk almayalım."

Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur. Biraz daha sabır. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 4, 2021

Eğer yola sabırla devam edersek, aşı sıramız geldikçe, hayatta sözü bile edilmez, bizi nihayet güvende hissettirecek küçük bir acı yaşayacağız. Aşı devam ederken büyük acılarımızın sayısı azalacak. Dünkü vefat sayısının 186 olmasında sebep çok. Risk almayalım. pic.twitter.com/M0FAsr71q7 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 4, 2021

(AA)

