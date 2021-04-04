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Bakan Koca'dan önemli açıklamalar: Dünkü vefat sayısının 186 olmasında sebep çok

04.04.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son olarak resmi Twitter hesabından önemli açıklamalar yaptı. Açıklamasında "Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur. Biraz daha sabır." ifadelerini kullanan Bakan Koca, "Dünkü vefat sayısının 186 olmasında sebep çok. Risk almayalım." dedi.

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar: Dünkü vefat sayısının 186 olmasında sebep çok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı aşının, maske ve mesafeden daha fazla koruduğunu belirterek vatandaşlardan biraz daha sabırlı olmasını istedi.

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'RİSK ALMAYALIM'

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur, biraz daha sabır. Eğer yola sabırla devam edersek, aşı sıramız geldikçe, hayatta sözü bile edilmez, bizi nihayet güvende hissettirecek küçük bir acı yaşayacağız. Aşı devam ederken büyük acılarımızın sayısı azalacak. Dünkü vefat sayısının 186 olmasında sebep çok. Risk almayalım."

(AA)

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koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Sağlık Bakanı
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