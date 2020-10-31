Bakan Koca'dan önemli çağrı: Depremde zarar görmüş yakınlarınız için 184 SABİM hattını arayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından depremle ilgili vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin."

YAKINLARINIZ İÇİN ALO 184’Ü ARAYIN

Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin. pic.twitter.com/Vyfy1PEURa — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 31, 2020

Kaynak: AA

