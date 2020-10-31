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Bakan Koca'dan önemli çağrı: Depremde zarar görmüş yakınlarınız için 184 SABİM hattını arayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 09:30 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'dan önemli çağrı: Depremde zarar görmüş yakınlarınız için 184 SABİM hattını arayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından depremle ilgili vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin."

Kaynak: AA

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