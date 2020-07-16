HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Koca'dan önemli mesaj: Bu teori 'bilimsel' olarak yanlış

Bakan Koca'dan önemli mesaj: Bu teori 'bilimsel' olarak yanlış

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 16:19 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İş yerinde biz bizeyiz teorisi. Bu teori 'bilimsel' olarak yanlıştır. İş yerinde biz bize değiliz. Sayısız insanla teması olan kişiler olarak birlikteyiz. Mesafeyi karşılıklı koruyalım. Maskeyi, tek başına kalmadıkça indirmeyelim." mesajını paylaştı.

Bakan Koca'dan önemli mesaj: Bu teori 'bilimsel' olarak yanlış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından önemli bir mesaj paylaştı. Koca mesajında, "İş yerinde biz bizeyiz teorisi. Bu teori 'bilimsel' olarak yanlıştır. İş yerinde biz bize değiliz. Sayısız insanla teması olan kişiler olarak birlikteyiz. Mesafeyi karşılıklı koruyalım. Maskeyi, tek başına kalmadıkça indirmeyelim" ifadelerini kullandı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Valilik uyardı: Koronavirüs vakaları artıyorValilik uyardı: Koronavirüs vakaları artıyor
Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? | EGM ÖGG sınav sonuçları sorgulamaÖzel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? | EGM ÖGG sınav sonuçları sorgulama

En Çok Okunan Haberler

Perinçek'ten olay yaratan iddia:15 Temmuz gecesi SMS gönderildi

Perinçek'ten olay yaratan iddia:15 Temmuz gecesi SMS gönderildi

Teknoloji CEO'su başı ve uzuvları kesilmiş halde bulundu

Teknoloji CEO'su başı ve uzuvları kesilmiş halde bulundu

Zorla bildiri okutmuşlardı! 'Sağlığım gitti!'

Zorla bildiri okutmuşlardı! 'Sağlığım gitti!'

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Sağlık Bakanlığı son verileri yayınladı! İki bölge alarm veriyor

Sağlık Bakanlığı son verileri yayınladı! İki bölge alarm veriyor

Kimlikleri belli oldu! Birçok ile şehit ateşi düştü

Kimlikleri belli oldu! Birçok ile şehit ateşi düştü

İlginizi Çekebilir

Malatya'da deprem!

Malatya'da deprem!

15 Temmuz’da İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

15 Temmuz’da İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce hayatını kurtardığı asker sıkmış

Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce hayatını kurtardığı asker sıkmış

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

427 Mülki İdare Amirinin görev yeri değişti

427 Mülki İdare Amirinin görev yeri değişti

Diğer Haberler
Bolu Valisi açıkladı: Oran yüzde 10'lara tırmanmış durumda

Vali açıkladı: Oran yüzde 10'lara tırmanmış durumda

Eskort çağırmak isterken 57 bin TL dolandırıldı

Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Soluğu poliste aldı

Adıyaman Valiliği'nden koronavirüs uyarısı

Valilik uyardı: Koronavirüs vakaları artıyor

Kocaeli'nde iğrenç olay! Dövüp, polise teslim ettiler

Kocaeli'nde iğrenç olay! Dövüp, polise teslim ettiler

Bakan Koca: Sağlık ekiplerinin müdahale etme şansı olmadı

Bakan Koca: Sağlık ekiplerinin müdahale etme şansı olmadı

Korku dolu anları anlattı: Bu olay gece olsaydı...

Korku dolu anları anlattı: Bu olay gece olsaydı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.