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Bakan Koca'dan peş peşe koronavirüs uyarıları: Kimseyi atlamayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 23:24 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkanlara, tanıdıkları koronavirüse yakalananlara uyarılarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında, "Filyasyon ekiplerimize temaslı listesi verirken kimseyi atlamayın. Ne kadar dikkatli olursanız yayılımı o kadar azaltırız." uyarısında bulundu.

Bakan Koca'dan peş peşe koronavirüs uyarıları: Kimseyi atlamayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"KİMSEYİ ATLAMAYIN"

"COVID-19 TESTİNİZ POZİTİF ÇIKTIYSA, belirtilerin başlangıcından 2 gün öncesine dek kimlerle temasınız olduysa onlara bilgi verin. Kendilerini takip etsinler. Filyasyon ekiplerimize temaslı listesi verirken kimseyi atlamayın. Ne kadar dikkatli olursanız yayılımı o kadar azaltırız.

"İZOLE OLMAYA ÇALIŞIN"

TEMASLI OLDUĞUNUZ BİRİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTIYSA kendinizi COVID-19 belirtileri açısından takibe alın. Belirti göstermeseniz bile izole olmaya çalışın. Temaslı listesinde adınız söylenmemiş olabilir. Size 1 gün içinde ulaşılmamışsa aile hekiminizi arayın.

Aynı ortamı paylaştığınız, görüştüğünüz birinin COVID-19 testi pozitif çıkmışsa, şu an SİZDE BELİRTİ OLMASA BİLE aile bireylerini riskten koruyun. Büyüklerinize yakın durmamaya dikkat edin, bir aradayken maske kullanın. Aile hekiminiz sizi takip edecek. KURALLAR, EVDE DE GEÇERLİ."

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