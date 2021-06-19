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Bakan Koca'dan randevusuz aşı yaptırmak isteyenlere çağrı

19.06.2021 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca randevusuz aşı yaptırmak isteyenlere sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu. Bakan Koca açıklamasında, "Randevusuz aşı başvuruları bizi biraz yavaşlatıyor. Randevu alarak işi hızlandıralım." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan randevusuz aşı yaptırmak isteyenlere çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Türkiye'de günde 1 buçuk milyon aşı uygulandığını hatırlatarak randevusuz aşı olmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulundu.

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Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Randevusuz aşı başvuruları bizi biraz yavaşlatıyor. Yine de günde 1,5 Milyon dozu aşıyoruz. Randevu alarak işi hızlandıralım."


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koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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