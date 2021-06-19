Bakan Koca'dan randevusuz aşı yaptırmak isteyenlere çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Türkiye'de günde 1 buçuk milyon aşı uygulandığını hatırlatarak randevusuz aşı olmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulundu.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Randevusuz aşı başvuruları bizi biraz yavaşlatıyor. Yine de günde 1,5 Milyon dozu aşıyoruz. Randevu alarak işi hızlandıralım."

Randevusuz aşı başvuruları bizi biraz yavaşlatıyor. Yine de günde 1,5 Milyon dozu aşıyoruz. Randevu alarak işi hızlandıralım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 19, 2021



