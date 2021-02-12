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Bakan Koca'dan sağlık atamaları ile ilgili tepkilere yanıt

12.02.2021 23:47 | Son Güncelleme:
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Bakan Koca'dan sağlık atamaları ile ilgili tepkilere yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık atamaları ile ilgili tepkilere "35 yeni atama sayısı değil geçen yıl açılan kadrolardan boş kalan kadro sayısıdır. Yeni atamalarla ilgisi yoktur." diyerek cevap verdi.

Twitter'da Türkiye gündeminin birinci sırasında "235 Sağlık Ataması Kabul Edilemez" etiketi yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık atamaları ile ilgili tepkilere Twitter'dan cevap verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Evet #235SağlıkAtamasıKabulEdilemez
Çünkü 235 yeni atama sayısı değil geçen yıl açılan kadrolardan boş kalan kadro sayısıdır. Yeni atamalarla ilgisi yoktur. Yanlış bilginin doğrudan hızlı yayılması sağlıklı değil."

tweet

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