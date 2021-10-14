Bakan Koca'dan sağlık personeline yapılan saldırıya ilişkin açıklama

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sağlıkta şiddet olaylarının çoğunun medyaya yansımadığını ifade ederek, "Şiddet! Olayların çoğu medyaya yansımıyor. Beyaz Kod uygulamasına çok az durumda başvuruluyor. Dünyada rastlanmayan bir ifade bizde sık sık haber başlığı, 'Sağlıkta şiddet.' Şanlıurfa'da bir aile hekimliğimizde yeni bir örneğini yaşadık. Asla toleransımız yok. Gereği yapılacak." ifadesini kullandı.

ŞİDDET! Olayların çoğu medyaya yansımıyor. Beyaz Kod uygulamasına çok az durumda başvuruluyor. Dünyada rastlanmayan bir ifade bizde sık sık haber başlığı: “Sağlıkta şiddet!” Şanlıurfa’da bir aile hekimliğimizde yeni bir örneğini yaşadık. Asla toleransımız yok. Gereği yapılacak! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 13, 2021

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Şanlıurfa'da, hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söyleyen aile hekimine sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan iki kişi gözaltına alınmıştı.

