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Bakan Koca'dan sağlık personeline yapılan saldırıya ilişkin açıklama

14.10.2021 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'da 2 kişinin bir sağlık personeline saldırıda bulunmasına ilişkin, "Asla toleransımız yok. Gereği yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca'dan sağlık personeline yapılan saldırıya ilişkin açıklama

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sağlıkta şiddet olaylarının çoğunun medyaya yansımadığını ifade ederek, "Şiddet! Olayların çoğu medyaya yansımıyor. Beyaz Kod uygulamasına çok az durumda başvuruluyor. Dünyada rastlanmayan bir ifade bizde sık sık haber başlığı, 'Sağlıkta şiddet.' Şanlıurfa'da bir aile hekimliğimizde yeni bir örneğini yaşadık. Asla toleransımız yok. Gereği yapılacak." ifadesini kullandı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Şanlıurfa'da, hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söyleyen aile hekimine sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan iki kişi gözaltına alınmıştı.

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Şanlıurfa Sağlık Bakanı
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