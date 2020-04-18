Bakan Koca'dan Sancaktepe'de yapımı süren hastanede inceleme

Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca, \u00f6\u011fle saatlerinde in\u015faat alan\u0131na geldi. Alanda incelemelerde bulunan Bakan Fahrettin Koca, son durum hakk\u0131nda da bilgi ald\u0131. Bakan Koca daha sonra Atat\u00fcrk Havaliman\u0131'ndaki hastaneyi in\u015faat\u0131na ge\u00e7ti.\n\n Kaynak: DHAG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Cerrahpa\u015fa T\u0131p Fak\u00fcltesi Dekan\u0131 Prof. Dr. Sait G\u00f6nen'den koronavir\u00fcs a\u00e7\u0131klamas\u0131Klimalar koronavir\u00fcs i\u00e7in risk mi? Bilim Kurulu \u00dcyesi a\u00e7\u0131klad\u0131Sol g\u00f6z\u00fcn\u00fcz se\u011firiyorsa...