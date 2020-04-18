HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Koca'dan Sancaktepe'de yapımı süren hastanede inceleme

Bakan Koca'dan Sancaktepe'de yapımı süren hastanede inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2020 16:17 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de yapısı süren pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğle saatlerinde inşaat alanına geldi. Alanda incelemelerde bulunan Bakan Fahrettin Koca, son durum hakkında da bilgi aldı. Bakan Koca daha sonra Atatürk Havalimanı'ndaki hastaneyi inşaatına geçti.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklamasıCerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklaması
Klimalar koronavirüs için risk mi? Bilim Kurulu Üyesi açıkladıKlimalar koronavirüs için risk mi? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
1/
Anahtar Kelimeler:
bakan koca Sancaktepe hastane

En Çok Okunan Haberler

İnfaz düzenlemesi Emrah Serbes'e de yaradı! Tarih belli oldu

İnfaz düzenlemesi Emrah Serbes'e de yaradı! Tarih belli oldu

Bakan Ersoy normalleşme için tarih verdi

Bakan Ersoy normalleşme için tarih verdi

Koronavirüsü yenen sağlık çalışanından ürperten sözler

Koronavirüsü yenen sağlık çalışanından ürperten sözler

Polise yakalandı 'Benim adım felaket' diye bağırdı

Polise yakalandı 'Benim adım felaket' diye bağırdı

Ebru Şallı'ya Uğur Akkuş'un eski eşinden mesaj

Ebru Şallı'ya Uğur Akkuş'un eski eşinden mesaj

Trump: Çok tuhaf şeyler oluyor

Trump: Çok tuhaf şeyler oluyor

İlginizi Çekebilir

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü!

Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü!

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

Diğer Haberler
Klimalar koronavirüs için risk mi? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı

Klimalar koronavirüs için risk mi? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı

Kumar oynarken yakalanan basıldılar

Kumar oynarken yakalanan basıldılar

Çorum'da göçmen alarmı! Yola bırakıldılar

Bir ilde göçmen alarmı!

Cumhurbaşkanlığından 23 Nisan'da İstanbul'dan dünyaya sevgi konseri

23 Nisan'da İstanbul'dan dünyaya sevgi konseri

Ünlü tekstilcinin eşi de 4 gün sonra yaşamını yitirdi

Ünlü tekstilcinin eşi de 4 gün sonra yaşamını yitirdi

İstanbul'da kan donduran olay! Yaşlı kadın ayakkabı bağcığı ile öldürüldü

Kan donduran olay! Yaşlı kadın ayakkabı bağcığı ile öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.