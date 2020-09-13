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Bakan Koca'dan şehirlerarası seyahat açıklaması: 100 bin aktif hastamız yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 01:05 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '100 bin aktif insanın' şehirlerarası seyahate çıktığı iddialarına ilişkin, "100 bin aktif hastamız yok. Bahse konu yaklaşık 100 bin kişi o tarihe kadar seyahati HES kodu sayesinde engellenmiş, izolasyonda olması gereken pozitif ya da temaslı kişileri ifade ediyor" dedi.

Bakan Koca'dan şehirlerarası seyahat açıklaması: 100 bin aktif hastamız yok

Bakan Koca, sosyal medyada yayılan '100 bin aktif insanın' şehirlerarası seyahate çıktığı iddialarına ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı.

"100 BİN AKTİF HASTAMIZ YOK"

Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir gazetedeki habere atıfta bulunarak, sosyal medyada yayılan yanlış bilgide; 100 bin aktif insanın şehirlerarası seyahate çıktığı ifade edilmiş. 100 bin aktif hastamız yok. Bahse konu yaklaşık 100 bin kişi o tarihe kadar seyahati HES kodu sayesinde engellenmiş, izolasyonda olması gereken pozitif ya da temaslı kişileri ifade ediyor.

"GÜVENLİ ALAN KULLANIMI HES KODU İLE MÜMKÜN"

HES kodu ile toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeye çalışan 125 bin 246 kişi riskli olduğu için engellenmiştir. Bu HES kodu kullanmaya başladığımız tarihten bu yana toplam engellenen kişi sayısını ifade etmektedir. HES kodu kullanımı yaygınlaştırmak temel hedeflerimizden biri. Güvenli alan kullanımı HES kodu ile mümkün. Mücadele birlikteliği hepimizi virüsten kurtaracak güçtür"


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