Bakan Koca'dan Sertab Erener'e teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cem Karaca'nın seslendirdiği 'Bu Son Olsun' şarkısını Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşı kampanyası çerçevesinde yeni sözlerle yorumlayan Sertab Erener'e teşekkür etti.

Bakan Koca paylaşımında; "Rahmetli Cem Karaca’nın seslendirdiği 'Bu Son Olsun' şarkısını yeni sözlerle yeniden yorumlayarak aşı kampanyamızın sesi olan Sertab Erener’e teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Rahmetli Cem Karaca’nın seslendirdiği “Bu Son Olsun” şarkısını yeni sözlerle yeniden yorumlayarak aşı kampanyamızın sesi olan Sertab Erener’e teşekkür ederim. pic.twitter.com/PEtpSDLMid — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 13, 2021



