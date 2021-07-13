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Bakan Koca'dan Sertab Erener'e teşekkür

13.07.2021 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası çerçevesinde Sertab Erener, 'Bu Son Olsun' şarkısını yeni sözlerle yeniden seslendirdi. Çalışmayı Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sertab Erener'e teşekkür etti.

Bakan Koca'dan Sertab Erener'e teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cem Karaca'nın seslendirdiği 'Bu Son Olsun' şarkısını Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşı kampanyası çerçevesinde yeni sözlerle yorumlayan Sertab Erener'e teşekkür etti.

Bakan Koca paylaşımında; "Rahmetli Cem Karaca’nın seslendirdiği 'Bu Son Olsun' şarkısını yeni sözlerle yeniden yorumlayarak aşı kampanyamızın sesi olan Sertab Erener’e teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca Sertab Erener koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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