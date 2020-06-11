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  4. Bakan Koca'dan şiddet gören sağlık çalışanlarına geçmiş olsun mesajı

Bakan Koca'dan şiddet gören sağlık çalışanlarına geçmiş olsun mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 02:26 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin "Yargının vereceği hak edilmiş ceza, vicdanlardaki rahatsızlığı telafi edemez." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan şiddet gören sağlık çalışanlarına geçmiş olsun mesajı

Bakan Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, son dönemde yeni şiddet olayları yaşandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Değerli arkadaşım, iki yeni şiddet olayı yaşadık. Sağlık hizmetlerinin insanlık için ne anlama geldiğinin iyi bilindiği günlerde! Yargının vereceği hak edilmiş ceza, vicdanlardaki rahatsızlığı telafi edemez. Birkaç istisna dışında, size tüm insanlık saygı duyuyor. Geçmiş olsun."


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