HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili kritik uyarı

Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili kritik uyarı

20.11.2020 12:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili kritik uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, hem 20 yaş ve altı hem de 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma konusunda uyarılarda bulundu.

Bakan Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak kısıtlamalara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Sevgili gençler; bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. Covid-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00’de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, sadece 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz" dedi.

Bakan Koca, bir diğer paylaşımında ise, "Neden gençler? Gençler, bir süreliğine, sadece 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. 'Neden herkes değil de, biz gençler?' Siz fark etmeseniz de, virüsün gençler üzerinden bulaşma ve yayılma potansiyeli çok yüksek. Buna karşı da, fedakârlığınıza çok ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

'SOSYAL HAREKETLİLİĞİ AZALTMAK ZORUNDAYIZ'

Bakan Koca, son paylaşımında ise "Değerli büyüklerimiz. Bugünlerde sağlığımızı korumamız zorlaştı. COVID-19, biz bir araya geldikçe yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00’de başlayacak. 65 yaş ve üzeri, SADECE 10.00-13.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz." ifadelerine yer verdi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
Şaşırtan koronavirüs önlemi: Artık kimse teklif edemiyorŞaşırtan koronavirüs önlemi: Artık kimse teklif edemiyor
İkinci el araç fiyatları yükselecek mi? İşte son durum!İkinci el araç fiyatları yükselecek mi? İşte son durum!

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

ABD seçimlerinde yeni gelişme

ABD seçimlerinde yeni gelişme

Azerbaycan ordusu o kente girdi

Azerbaycan ordusu o kente girdi

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Diğer Haberler

Bakan Kurum'dan flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması: Söz konusu değil

Bakan Kurum'dan flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması: Söz konusu değil

TBMM'de 'HES kodu' uygulaması başladı

TBMM'de yeni dönem bugün başladı

Bakan Koca, 'Bunları ilk defa duyacaksınız' deyip açıkladı: O kişiyi görevden aldım

Bakan Koca, 'Bunları ilk defa duyacaksınız' deyip açıkladı: O kişiyi görevden aldım

İçişleri'nden koronavirüs tedbirleriyle ilgili rehber: Hangi saatlerde sokağa çıkmak yasak? Flaş Cuma namazı kararı

Bakanlık duyurdu: O saatler kısıtlamaya dahil değil

Zonguldak’ta alarm zilleri çalıyor! 'Yoğun bakım üniteleri yüzde 100 dolu'

O ilimizde durum çok vahim! Yoğun bakımlar yüzde 100 doldu

Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu

Trafikte terör estirmişti! Çakarlı maganda ile ilgili flaş gelişme

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.