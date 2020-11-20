Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili kritik uyarı

Bakan Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak kısıtlamalara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Sevgili gençler; bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. Covid-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00’de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, sadece 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz" dedi.

Bakan Koca, bir diğer paylaşımında ise, "Neden gençler? Gençler, bir süreliğine, sadece 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. 'Neden herkes değil de, biz gençler?' Siz fark etmeseniz de, virüsün gençler üzerinden bulaşma ve yayılma potansiyeli çok yüksek. Buna karşı da, fedakârlığınıza çok ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

'SOSYAL HAREKETLİLİĞİ AZALTMAK ZORUNDAYIZ'

Bakan Koca, son paylaşımında ise "Değerli büyüklerimiz. Bugünlerde sağlığımızı korumamız zorlaştı. COVID-19, biz bir araya geldikçe yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00’de başlayacak. 65 yaş ve üzeri, SADECE 10.00-13.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz." ifadelerine yer verdi.

DHA

