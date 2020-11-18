HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: Bütün ülkeye yayılmış durumda

Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: Bütün ülkeye yayılmış durumda

18.11.2020 10:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: Bütün ülkeye yayılmış durumda

Son dakika açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarıyla ilgili, "İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumdadır." dedi. Bakan Koca, tedbirlere uyulmaması takdirde yeni tedbirlerin gelmesinin kaçınılmaz olduğunu ekledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada koronavirüs salgınındaki son durum ve artan vakalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti. Bugün itibarıyle dünyada pozitif vaka sayısı 55 milyon oldu. Ölüm sayısı ise 1 milyon 326 bini geçti. Hali hazırda 100 bini aşkın ağır vaka hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor.

İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış̧ durumdadır.

Bu artışı göğüsleyebilmiş durumda isek de gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur. Tedbirlere uyulmazsa yeni tedbirler kaçınılmaz olur.

Görünen o ki, hayatımızı bir süre daha sıkı bir disiplin altına almak zorundayız. Dünyaya paralel olarak ülkemizde de 16 ayrı aşı çalışması yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi klinik öncesi dönemi başarıyla tamamlayarak insan denemelerine başlamıştır. Çin ve Almanya kaynaklı aşıların ülkemizde de faz çalışmaları devam etmektedir. Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim. Bize düşen, bu süreci güvenli bir şekilde atlatabilmektir.

Ayrıntılar gelecek...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış 1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış
Yıkılma anında ne oldu, neler yaptı?Yıkılma anında ne oldu, neler yaptı?
Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi mi?Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi mi?

En Çok Okunan Haberler

Putin'den çok çarpıcı Dağlık Karabağ açıklaması: İntihar olur

Putin'den çok çarpıcı Dağlık Karabağ açıklaması: İntihar olur

CHP'li isimlerden Alaattin Çakıcı'ya tepki yağıyor

CHP'li isimlerden Alaattin Çakıcı'ya tepki yağıyor

Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL

Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL

Bakan duyurdu: İnternetten başvuru yapılabilecek

Bakan duyurdu: İnternetten başvuru yapılabilecek

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Diğer Haberler

Alaattin Çakıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesine CHP'den çok sert tepki

Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesine CHP'den sert tepki

Esenyurt’ta baz istasyonu yüzünden kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü

Baz istasyonu tartışması meydan savaşına döndü

Enkazdan kurtarılan Ayda ile annesinin son konuşmaları duygulandırdı: Baban bizi gelip kurtaracak

Ayda ile annesinin enkaz altındaki son konuşmaları duygulandırdı

İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından saatler sonra çıkarılmıştı! O anları anlattı

Yıkılma anında ne oldu, neler yaptı?

Ezber bozan açıklama! 'Evinden dışarı çıkmayanlar koronavirüsü daha ağır geçiriyor'

Ezber bozan açıklama! 'Evinden dışarı çıkmayanlar koronavirüsü daha ağır geçiriyor'

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun oğlu Onur Taşçıoğlu koronavirüse yakalandı

Cemil Taşçıoğlu’nun oğlu Onur Taşçıoğlu koronavirüse yakalandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.