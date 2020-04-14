HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Koca'dan Süleyman Soylu açıklaması

Bakan Koca'dan Süleyman Soylu açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 20:44 | Son Güncelleme

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile tartıştığı iddialarına yalanladı. Koca, "Bu dönemde bütün kabine arkadaşlarım dahil bu salgın ile mücadeleye bir milyon 100 bin sağlık ordumuzla adamış durumdayız. Başka bir gündemimiz yok." dedi.

Bakan Koca'dan Süleyman Soylu açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağı ve İçişleri Bakanı Soylu hakkında sorulan sorulara şu yanıtı verdi:

İçişleri Bakanımız ile mücadele arkadaşlığı yaptık bu dönemde. Cumartesi, pazar, pazartesi günü de görüştüm. O günle ilgili Süleyman Bey gerekli açıklamaları şeffaf bir şekilde yaptı. Benim buna ilave edecek herhangi bir sözümün olduğunu düşünmüyorum.

(Soylu ile tartıştığı iddiaları) Bu iddiaların doğru olmadığının altını çizmek istiyorum. Bu dönemde bütün kabine arkadaşlarım dahil bu salgın ile mücadeleye bir milyon 100 bin sağlık ordumuzla adamış durumdayız. Başka bir gündemimiz yok.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hastaneden kaçmak için ölümü göze aldı! Filmleri aratmayan olay Hastaneden kaçmak için ölümü göze aldı! Filmleri aratmayan olay
Çavuşoğlu'ndan BMGK'ya koronavirüs eleştirisiÇavuşoğlu'ndan BMGK'ya koronavirüs eleştirisi
Koronavirüs bulaştırdığını sandığı için sevgilisini öldürdüKoronavirüs bulaştırdığını sandığı için sevgilisini öldürdü
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca içişleri bakanı Süleyman Soylu koronavirüs sokağa çıkma yasağı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesiyle ilgili açıklama

Bakan Akar'dan celp ve terhis açıklaması

Bakan Akar'dan celp ve terhis açıklaması

Oğlunu görenler şaşırdı! Beğeni yağdı

Oğlunu görenler şaşırdı! Beğeni yağdı

O Türk filmi Neymar'ı hüngü hüngür ağlattı!

O Türk filmi Neymar'ı hüngü hüngür ağlattı!

Yeni bir salgın başladı!

Yeni bir salgın başladı!

Koronavirüs aşısıyla ilgili önemli gelişme!

Koronavirüs aşısıyla ilgili önemli gelişme!

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Akşener'den Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Akşener'den Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Süleyman Soylu neden istifa etti? İşte istifaya neden olan olay

Süleyman Soylu neden istifa etti? İşte istifaya neden olan olay

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Diğer Haberler
Bakan Koca'nın 'İlerideki günlerde daha fazla duyacaksınız' dediği filyasyon kelimesi merak konusu oldu

Filyasyon nedir? Türkiye'de nasıl uygulandı?

Fahrettin Altun'un ikamet adresini ve fotoğrafını paylaşan yayınlara soruşturma

İkamet adresi paylaşılmıştı! Yeni gelişme

Çavuşoğlu'ndan BMGK'ya koronavirüs eleştirisi: Çok geç kaldı

Çavuşoğlu'ndan BMGK'ya koronavirüs eleştirisi

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 1403'e yükseldi

Bakan Koca: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 1403'e yükseldi

Kovid-19 taşıyan 4 yolcu şehirler arası otobüsten indirilerek hastaneye sevk edildi

Akılalmaz olay! İhbar edilen otobüste 4 koronavirüslü yolcu...

Gazeteci Süleyman Usta koronavirüsten hayatını kaybetti

Gazeteci Süleyman Usta koronavirüsten hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.