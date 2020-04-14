Bakan Koca'dan Süleyman Soylu açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağı ve İçişleri Bakanı Soylu hakkında sorulan sorulara şu yanıtı verdi:

İçişleri Bakanımız ile mücadele arkadaşlığı yaptık bu dönemde. Cumartesi, pazar, pazartesi günü de görüştüm. O günle ilgili Süleyman Bey gerekli açıklamaları şeffaf bir şekilde yaptı. Benim buna ilave edecek herhangi bir sözümün olduğunu düşünmüyorum.

(Soylu ile tartıştığı iddiaları) Bu iddiaların doğru olmadığının altını çizmek istiyorum. Bu dönemde bütün kabine arkadaşlarım dahil bu salgın ile mücadeleye bir milyon 100 bin sağlık ordumuzla adamış durumdayız. Başka bir gündemimiz yok.

