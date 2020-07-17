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  4. Bakan Koca'dan Survivor finali açıklaması: Tepkiler haklı

Bakan Koca'dan Survivor finali açıklaması: Tepkiler haklı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 22:54 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yapılan Survivor 2020 finalinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmamasına yönelik açıklama yaptı. Koca, "Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı" mesajını paylaştı.

Bakan Koca'dan Survivor finali açıklaması: Tepkiler haklı

İşte Koca'nın paylaştığı mesaj:

SURVIVOR 2020 FİNAL programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı.


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