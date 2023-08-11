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Bakan Koca'dan taban ödeme açıklaması: Üzücü ve şaşırtıcı

11.08.2023 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Tıp doktoru olmayan sağlık çalışanlarına yapılan taban ödemelerle ilgili açıklama yaptı. Bu ödemelerin doktorların ödemesinde kayba yol açacağı iddialarını yalanlayan Koca, "Bir sağlık meslek grubu için planlanan iyileştirmenin diğer bir meslek grubunun aleyhine olması ise zaten düşünülemez." dedi.

Bakan Koca'dan taban ödeme açıklaması: Üzücü ve şaşırtıcı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "Bir yanılsama hakkında açıklama" başlıklı bir yazı paylaştı. Ortaya atılan iddiaları 'üzücü ve şaşırtıcı' olarak değerlendiren Koca doktorların hak kaybına uğrayacağı iddialarının ise gerçek olmadığını belirtti.

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Bakan Koca'nın paylaşımı şu şekilde;

Tıp doktoru olmayan sağlık çalışanlarımıza yapılan taban ödemenin daha önce düşük kaldığı, şimdi bunun da yükseltileceği konusunu gündeme getirdik. Bu ödemenin “teşvik havuzundan” yapılacağı, dolayısıyla doktorlar için kayba yol açacağı yanılsamasına yol açacak bazı iddialar ortaya atıldı. Üzücü ve şaşırtıcı.

ÇALIŞMA UYUMU VURGUSU

Çünkü uzun süredir bilinmesi gerektiği gibi, taban ödeme, teşvik ödemesini etkileyen bir ödeme şekli değildir. Mahsuplaşma, Beyaz Reform’la 17 Ağustos 2022’de tarihe karışmıştır. Taban ödeme teşvikten ayrı hesaplanmakta, doğrudan her ayın 15’inde, maaş ve sabit ödemeyle birlikte tek bordroda gösterilerek yapılmaktadır.

Sağlık hizmetlerinde bir ihtiyaç, bir mecburiyet ve de ahlaki gereklilik olan sağlık meslek gruplarının çalışma uyumunu bozacak her türlü yaklaşım etik dışıdır. Bir sağlık meslek grubu için planlanan iyileştirmenin diğer bir meslek grubunun aleyhine olması ise zaten düşünülemez. Biz bunları uzun uzun konuşmuştuk.


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Doktor Fahrettin Koca maaş

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