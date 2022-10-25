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Bakan Koca'dan tabancayla vurulan hemşirenin durumuna ilişkin açıklama

25.10.2022 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karaman'da tabancayla vurulan hemşirenin durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Halen yoğun bakımda olan hemşire arkadaşımızın hayati tehlikesi maalesef devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan tabancayla vurulan hemşirenin durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karaman'da tabancayla vurulan hemşire Emine A.'nın yoğun bakımda olduğunu ve hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Koca, Karaman'da bir kişinin, hemşire Emine A.'yı tabancayla yaraladığı olaya ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

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"SAĞLIK KURUMLARINDA İŞLENEN ŞİDDET SUÇLARINA KARŞI ADALETE İNANCIMIZ TAM"

Aile Sağlığı Merkezine gelen kişinin, kişisel nedenlerle hemşireyi tabancayla yaraladığını ve intihar girişiminde bulunduğunu ifade eden Koca, "İkisi de acilen ameliyata alındı. Halen yoğun bakımda olan hemşire arkadaşımızın hayati tehlikesi maalesef devam ediyor. Kendisine acil şifa diliyorum. Sağlık kurumlarında işlenen şiddet suçlarına karşı adalete inancımız tam. Bir cana kasteden insanlığa kastetmiştir." ifadelerini kullandı.

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Karaman'daki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi üzerinde bulunan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine gelen ve tartıştığı hemşire Emine A.'yı tabancayla yaralayan Hüseyin B., sonra aynı silahla intihar etmek istemişti. Ağır yaralanan Emine A. ve Hüseyin B., ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. (AA)

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Hemşire Karaman Fahrettin Koca Sağlık Bakanı

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