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Bakan Koca'dan TUS öncesi dikkat çeken paylaşım

05.03.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'yla (TUS) ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca'dan TUS öncesi dikkat çeken paylaşım

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyük emekler vererek, dünyada "en zor sınavlar" arasında kabul edilen TUS'a hazırlanan hekimlere başarılar diledi.

Bu vesileyle bazı önemli gelişmeleri hatırlatmak ve paylaşmak istediğini aktaran Koca, şunları belirtti:

"TUS Sınav Merkezi sayısı artırıldı. 14 ilde 15 merkezde sınav yapılacak. Artık adayların sınava girmek için Ankara veya İstanbul'a gelme zorunluluğu yok. TUS'ta, Ulusal Çekirdek Tıp Eğitimi Programından gelecek soru oranı artırıldı. Önümüzdeki sınavlarda oran kademeli şekilde artmaya devam edecek. Tıp fakültesindeki eğitim, TUS'a hazırlanmada esas olacak. Özellikle hasta çeşitliliğinin fazla ve eğitim kadrosunun güçlü olduğu kliniklerimizde TUS kontenjanları artırıldı. Böylece asistan nöbetlerinde rahatlama olacak. Bakanlık kadrosuyla üniversitelere atanan asistanların mağduriyeti giderilecek. Kadro farklılığından kaynaklanan eşitsizlikler en kısa sürede kaldırılacak."

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Fahrettin Koca
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