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Bakan Koca'dan TUS paylaşımı! Kontenjanlar ÖSYM'ye gönderildi

18.05.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TUS ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, TUS sonrası hastanelerdeki açık kontenjanların yayımlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildiğini duyurdu.

Bakan Koca'dan TUS paylaşımı! Kontenjanlar ÖSYM'ye gönderildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Nisan'da yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) kapsamında eğitim kurumlarında 9 bin 2 kontenjan planlandığını ve kontenjan dağılımlarının kılavuzda yayımlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Nisan'da düzenlenen 2023-TUS 1. Dönem sınav sonuçlarının 12 Mayıs'ta ÖSYM tarafından açıklandığını anımsattı.

Sınava 21 bin 476 uzmanlık öğrenci adayı girdiğine işaret eden Koca, şunları kaydetti:

"Eğitim ve araştırma hastaneleri kontenjanı, üniversitelere Sağlık Bakanlığı adına kontenjan, vakıf üniversiteleri kontenjanı ve diğer kontenjanlar ile birlikte toplam 9 bin 2 kontenjan planlaması yapılarak, yayımlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. Yerleştirme sonuçlarının, tercihte bulunacak hekim arkadaşlarımın gönlüne göre olmasını diliyorum."

AA

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TUS Fahrettin Koca

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