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Bakan Koca'dan vatandaşlara koronavirüs uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 14:51 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların koronavirüsten korunabilmeyi evlerine de borçlu olduğunu belirterek, "Dışarıda yeterinden fazla kalmak yerine vakitlice evimize dönelim" dedi.

Bakan Koca'dan vatandaşlara koronavirüs uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, "Genç yaşlı, büyük küçük hepimiz, kimi sınırlamalar hariç artık ne zaman istersek dışarıdayız. Fakat kısıt kalktı, yaz geldi diye evimiz gözden düşmesin. Kendimizi virüsten koruyabilmiş olmayı evimize de borçluyuz. Dışarıda yeterinden fazla kalmak yerine vakitlice evimize dönelim" ifadesini kullandı.


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