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Bakan Koca'dan yeni paylaşım: Bir hafta sonra öğreneceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 13:05 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hastalığa bugün yakalanacak olanların sayısını ortalama bir hafta sonraki testlerde öğreneceğiz. Salgına karşı kaç kişiyiz?" dedi.

Bakan Koca'dan yeni paylaşım: Bir hafta sonra öğreneceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgınla mücadelede, dün 1.086 yeni hastamız ve 16 can kaybımız vardı. Hastalığa bugün yakalanacak olanların sayısını ortalama bir hafta sonraki testlerde öğreneceğiz. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?" dedi.


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