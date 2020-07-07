Bakan Koca'dan yeni paylaşım: Bir hafta sonra öğreneceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgınla mücadelede, dün 1.086 yeni hastamız ve 16 can kaybımız vardı. Hastalığa bugün yakalanacak olanların sayısını ortalama bir hafta sonraki testlerde öğreneceğiz. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?" dedi.

Salgınla mücadelede, dün 1.086 yeni hastamız ve 16 can kaybımız vardı. Hastalığa bugün yakalanacak olanların sayısını ortalama bir hafta sonraki testlerde öğreneceğiz. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ? — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 7, 2020



