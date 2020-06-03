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Bakan Koca'dan yeni paylaşım: Bugünlerin üç zorluğu var

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 22:46 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugünlerin kendine özgü üç zorluğu var. Birinci zorluk, salgının sona erdiği yanılgısıdır. İkincisi, başarıya güvenerek hastalığın ciddiyetini unutmaktır. Üçüncüsü, risk grubundakilerin tedbirleri gevşetmesidir" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan yeni paylaşım: Bugünlerin üç zorluğu var

İşte Bakan Koca'nın paylaşımları:

Halen sınırlı saatlerde sokağa çıkabilen büyüklerimize, gençlerimize ve çocuklarımıza karşı sorumluluğumuz var. Bu grup, NÜFUSUMUZUN 30 MİLYONUNU oluşturuyor. Özellikle yaşlılarımızın sokağa kısıtsız şekilde çıkabilecekleri şartları, uyacağımız tedbirlerle BİZLER sağlayacağız.

Bugünlerin kendine özgü üç zorluğu var. Birinci zorluk, salgının sona erdiği yanılgısıdır. İkincisi, başarıya güvenerek hastalığın ciddiyetini unutmaktır. Üçüncüsü, risk grubundakilerin tedbirleri gevşetmesidir. NORMAL ŞARTLARA DÖNMEDİĞİMİZİ, DÖNMEYE ÇALIŞTIĞIMIZI unutmamalıyız.


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