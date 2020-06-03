Bakan Koca'dan yeni paylaşım: Bugünlerin üç zorluğu var

İşte Bakan Koca'nın paylaşımları:

Halen sınırlı saatlerde sokağa çıkabilen büyüklerimize, gençlerimize ve çocuklarımıza karşı sorumluluğumuz var. Bu grup, NÜFUSUMUZUN 30 MİLYONUNU oluşturuyor. Özellikle yaşlılarımızın sokağa kısıtsız şekilde çıkabilecekleri şartları, uyacağımız tedbirlerle BİZLER sağlayacağız.

Halen sınırlı saatlerde sokağa çıkabilen büyüklerimize, gençlerimize ve çocuklarımıza karşı sorumluluğumuz var. Bu grup, NÜFUSUMUZUN 30 MİLYONUNU oluşturuyor. Özellikle yaşlılarımızın sokağa kısıtsız şekilde çıkabilecekleri şartları, uyacağımız tedbirlerle BİZLER sağlayacağız. pic.twitter.com/vcywxr4HrT — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 3, 2020

Bugünlerin kendine özgü üç zorluğu var. Birinci zorluk, salgının sona erdiği yanılgısıdır. İkincisi, başarıya güvenerek hastalığın ciddiyetini unutmaktır. Üçüncüsü, risk grubundakilerin tedbirleri gevşetmesidir. NORMAL ŞARTLARA DÖNMEDİĞİMİZİ, DÖNMEYE ÇALIŞTIĞIMIZI unutmamalıyız.

Bugünlerin kendine özgü üç zorluğu var. Birinci zorluk, salgının sona erdiği yanılgısıdır. İkincisi, başarıya güvenerek hastalığın ciddiyetini unutmaktır. Üçüncüsü, risk grubundakilerin tedbirleri gevşetmesidir. NORMAL ŞARTLARA DÖNMEDİĞİMİZİ, DÖNMEYE ÇALIŞTIĞIMIZI unutmamalıyız. pic.twitter.com/iBVifzUyjo — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 3, 2020



