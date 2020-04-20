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  4. Bakan Koca'dan "yerli solunum cihazı" üretimine ilişkin mesaj

Bakan Koca'dan "yerli solunum cihazı" üretimine ilişkin mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 20:55 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli solunum cihazı üretiminde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Bakan Koca'dan "yerli solunum cihazı" üretimine ilişkin mesaj

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Henüz hastalık sınırlarımıza girmeden ihtiyacı görüp yerli ve milli imkanlara güvenerek başlattığımız solunum cihazı projemiz seri üretimden çıktı. Emeği geçen herkese teşekkürler."


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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs

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