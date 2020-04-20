Bakan Koca'dan "yerli solunum cihazı" üretimine ilişkin mesaj

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Henüz hastalık sınırlarımıza girmeden ihtiyacı görüp yerli ve milli imkanlara güvenerek başlattığımız solunum cihazı projemiz seri üretimden çıktı. Emeği geçen herkese teşekkürler."
Henüz hastalık sınırlarımızdan girmeden ihtiyacı görüp yerli ve milli imkanlara güvenerek başlattığımız solunum cihazı projemiz bugün seri üretimden çıktı. Emeği geçen herkese teşekkürler.@varank @Baykar_Savunma @arcelik @aselsan @Biyovent— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 20, 2020