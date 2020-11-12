Bakan Koca’dan 'yoğun bakım' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur” ifadelerini kullandı.

Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur. pic.twitter.com/7w3YObTPjE — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 12, 2020

Ayrıca Bakan Koca’nın yaptığı paylaşımlarda Kovid-19 yoğun bakım servisinin zorluğunu anlatan videolara yer verdi. Videoların birinde yoğun bakım sürecinin zorluğuna vurgu yapılırken, diğerinde de gençlerin de yoğun bakım sürecine dahil olabildiği belirtildi. (İHA)

Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur. pic.twitter.com/D5ss18NDuo — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 12, 2020



