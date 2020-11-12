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Bakan Koca’dan 'yoğun bakım' paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 23:37 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maske, mesafe ve temizlik vurgusu yaptı. Bakan Koca ayrıca Kovid-19 yoğun bakım servisinin zorluğuna dair videolar paylaştı.

Bakan Koca’dan 'yoğun bakım' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakan Koca’nın yaptığı paylaşımlarda Kovid-19 yoğun bakım servisinin zorluğunu anlatan videolara yer verdi. Videoların birinde yoğun bakım sürecinin zorluğuna vurgu yapılırken, diğerinde de gençlerin de yoğun bakım sürecine dahil olabildiği belirtildi. (İHA)

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