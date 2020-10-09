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  4. Bakan Koca: "Devletimiz bu mücadeleyi (Kovid-19) büyük başarıyla yürütmektedir. Salgından en az etkilenerek çıkmaya hazırlanan ülkelerden biriyiz."

Bakan Koca: "Devletimiz bu mücadeleyi (Kovid-19) büyük başarıyla yürütmektedir. Salgından en az etkilenerek çıkmaya hazırlanan ülkelerden biriyiz."

ADANA HABERLERİ  | 09.10.2020 18:43 | Son Güncelleme

Bakan Koca: "Devletimiz bu mücadeleyi (Kovid-19) büyük başarıyla yürütmektedir. Salgından en az etkilenerek çıkmaya hazırlanan ülkelerden biriyiz."


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Adana Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

İmsak
05:15
Sabah
06:34
Öğle
12:31
İkindi
15:45
Akşam
18:18
Yatsı
19:32

Adana Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Akpınar Eczanesi
Seyhan
Barajyolu Eczanesi
Seyhan
Can Eczanesi
Seyhan
Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
İlhan Eczanesi
Seyhan
Namık Kemal Eczanesi
Seyhan
Şahin Eczanesi
Seyhan
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