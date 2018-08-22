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Bakan Koca: Dışa bağımlılığımızı azaltacak projelerimizi hayat geçireceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 23:19 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, tıbbi cihaz, saf ilaç ve aşı konusunda dışa bağımlılığı azaltacak projeleri hayata geçirmekte kararlı olduklarını söyledi.  Elazığ'a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı Havalimanında, Vali Yardımcısı Mustafa Gül, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve vatandaşlar karşıladı.

Bakan Koca: Dışa bağımlılığımızı azaltacak projelerimizi hayat geçireceğiz

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, tıbbi cihaz, saf ilaç ve aşı konusunda dışa bağımlılığı azaltacak projeleri hayata geçirmekte kararlı olduklarını söyledi.
Elazığ'a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı Havalimanında, Vali Yardımcısı Mustafa Gül, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve vatandaşlar karşıladı. Kentteki temaslarına Elazığ Öğretmenevi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katılarak, katılımcılarla bayramlaşan Bakan Koca, burada yaptığı konuşmada, bu günlerde yaşanan ekonomik saldırıları hep birlikte müşahade ettiklerini ve bu durumu bir fırsata çevirerek bu vesileyle israftan kaçınıp kendi üretimini yapmak istediklerini ifade etti.
Sağlık alanında dışa bağımlığı azaltacak projeleri hayata geçirmekte kararlı olduklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Tıbbi cihaz, saf ilaç ve aşı konusunda dışa bağımlılığımızı azaltacak projelerimiz hayata geçirmekte kararlıyız. Geçmiş AK Parti hükümetlerinin sağlıkta dönüşüm reformunu daha ileri noktalara taşımak istiyoruz. Özellikle hekim ve hasta güvenliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olacaktır. Üniversite, eğitim araştırma ve devlet hastaneleri arasında önümüzdeki dönemde daha fazla iş birliği imkanlarını geliştirmek istiyoruz. Elazığ Şehir Hastanesi geçtiğimiz günlerde hasta kabulüne başladı. Burada yüksek konforlu fiziki mekanlar yanında son teknolojiye sahip tıbbi cihaz donanımı da mevcut. 1038 yatak kapasitesi ve 37 ameliyathanesi bulunan şehir hastanelerine Cumhurbaşkanımızın özel bir önem verdiğini hepimiz biliyoruz. Önümüzdeki dönemler de özellikle tıbbi hizmetler açısında şehir hastanelerinin birer mükemmeliyet merkezi yapmak istiyoruz. Bu hastane hastalarımıza layık oldukları konfor ve kaliteli hizmetin sunulduğu bölgenin bir sağlık üssü olacaktır."
Bakan Koca, bayramlaşma programından ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne giderek, Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat’tan brifing aldı.

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Bakan Koca: Dışa bağımlılığımızı azaltacak projelerimizi hayat geçireceğizBakan Koca: Dışa bağımlılığımızı azaltacak projelerimizi hayat geçireceğizBakan Koca: Dışa bağımlılığımızı azaltacak projelerimizi hayat geçireceğizBakan Koca: Dışa bağımlılığımızı azaltacak projelerimizi hayat geçireceğiz

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