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Bakan Koca: Diyarbakır'da durum kontrol altında alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 11:38 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'da Kovid-19 vakalarında 3 hafta öncesine kadar ciddi bir yoğunluk yaşadıklarını söyleyerek, "Bu dönemde yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bugün durum önemli ölçüde kontrol altına alınmış oldu." dedi.

Bakan Koca: Diyarbakır'da durum kontrol altında alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret ederek, kentteki koronavirüs (Kovid-19) salgını ve sağlık yatırımlarına ilişkin bilgi aldı. Bakan Koca, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyarete Vali Karaloğlu ile görüşerek ve durum değerlendirmesi yaparak başladıklarını söyledi.

Koronavirüs salgınının Diyarbakır'daki seyri ve ildeki sağlık yatırımlarının en önemli iki gündem maddeleri olduğunu aktaran Koca, sağlık hizmetlerinin seyri, ihtiyaçları ve çözüm talepleri konusu hakkında bilgi edinme ve istişare fırsatı bulduklarını belirtti.

Köklü bir tarih ve kültür barındıran kadim şehir Diyarbakır'ın tarımıyla, ticaretiyle, dinamik nüfusuyla büyüyen ve gelişen bir il olduğunu anlatan Koca, buna paralel olarak sağlık alanındaki ihtiyaçlarının arttığını, koronavirüs salgınıyla bunun daha da büyüdüğünü gördüklerini ve adımlarını buna göre atacaklarını bildirdi.

Bakan Koca, "Az önceki görüşmemizde Sayın Valimizle il merkezimiz ve ilçelerimizde yapılmış yatırımlara rağmen Diyarbakır'ın ihtiyaç duyduğu ve projeye alınması düşünülen sağlık tesisleri hakkında detaylı değerlendirmelerimizi de yapmış olduk. Gün içinde incelemelerimizi tamamladıktan sonra akşam bu konuda önemli açıklamalarımız olacak." diye konuştu.

'BİRİNCİ DALGANIN İKİNCİ PİKİNİ YAŞIYORUZ'

Salgında mart ayından beri büyük bir mücadele verdiklerini, birinci dalganın ikinci pikini yaşadıklarını ifade eden Koca, şöyle dedi:

"Ülke genelinde vaka sayıları artışa geçti. Ancak bu artış homojen bir artış olarak görülmemektedir. Bazı illerimizde vaka sayıları sabit kalıp veya düşerken daha önce salgının kontrol altında olduğu bazı illerimizde ise istemediğimiz bazı tablolara tanık oluyoruz. Diyarbakır bu anlamda Sağlık Bakanlığı olarak mercek altına aldığımız merkezlerden biri oldu. Son dönemde yüksek vaka artışlarını gördüğümüz illerden biri haline geldi. Geçtiğimiz haftalarda bölge hastanelerimizdeki yoğunluk sizlerin de malumu. Yalnızca Diyarbakır'da değil genel olarak Güneydoğu Anadolu illerimizde sıkıntılı günlerden geçtik."

'DİYARBAKIR'DA DURUM KONTROL ALTINA ALINDI'

Bölgedeki valilerle, il müdürleriyle, başhekimlerle, sağlık ordusuyla yürüttükleri sıkı koordinasyon ile mücadeleyi sürdürdüklerini vurgulayan koca, şunları belirtti:

"Diyarbakır'da 3 hafta öncesine kadar ciddi bir yoğunluk yaşadık. Bu dönemde yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bugün durum önemli ölçüde kontrol altına alınmış oldu. Diyarbakır'daki mevcut 200 filyasyon ekibimizi hızla 385'e çıkardık. Her zaman altını çiziyorum, temasları ne kadar erken izole edebilirsek salgın kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Önemli olan temasları ve pozitif olan vakaları erken dönemde izole etmek olmalı. Türkiye dünyada filyasyonu, yani temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri. Bu gücümüzü Diyarbakır'da yoğun şekilde sahaya sürdük. Bugün rahatlıkla söyleyebilirim ki 3 hafta öncesine göre vaka oranımız yüzde 49 oranında düşmüş durumdadır."

Koca, önemli bir konunun da hastaların ortalama yaşındaki yükseliş olduğunu belirterek, "Ne yazık ki ağır hastalarımızın ve vefatların da artışına sebep oluyor. Unutulan tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Temizlik, maske mesafeden taviz veren her ilimizden bu tabloları görüyoruz. Bu anlamda Diyarbakır başta olmak üzere bölgedeki tüm hemşehrilerimi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Koca, bölgedeki durumu yerinde görmek, acil müdahale gerektiren konulara çözüm üretmek için Diyarbakır'da bulunduklarını kaydetti.

İl sağlık müdürü, başhekim ve saha koordinatörünün katılımıyla il değerlendirme toplantısını gerçekleştireceklerini bildiren Koca, bu anlamda alınacak yeni tedbirleri de istişare edeceklerini vurguladı.

Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak il sağlık müdürleri, başhekimler ve saha koordinatörlerinin katılımıyla öğleden sonra bölge toplantılarını yapacaklarını ifade eden Koca, 6 ildeki güncel durumu, ihtiyaçları, sağlık alt yapısını detaylarıyla değerlendireceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA


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