Bakan Koca: Diyarbakır'da durum kontrol altında alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret ederek, kentteki koronavirüs (Kovid-19) salgını ve sağlık yatırımlarına ilişkin bilgi aldı. Bakan Koca, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyarete Vali Karaloğlu ile görüşerek ve durum değerlendirmesi yaparak başladıklarını söyledi.

Koronavirüs salgınının Diyarbakır'daki seyri ve ildeki sağlık yatırımlarının en önemli iki gündem maddeleri olduğunu aktaran Koca, sağlık hizmetlerinin seyri, ihtiyaçları ve çözüm talepleri konusu hakkında bilgi edinme ve istişare fırsatı bulduklarını belirtti.

Köklü bir tarih ve kültür barındıran kadim şehir Diyarbakır'ın tarımıyla, ticaretiyle, dinamik nüfusuyla büyüyen ve gelişen bir il olduğunu anlatan Koca, buna paralel olarak sağlık alanındaki ihtiyaçlarının arttığını, koronavirüs salgınıyla bunun daha da büyüdüğünü gördüklerini ve adımlarını buna göre atacaklarını bildirdi.

Bakan Koca, "Az önceki görüşmemizde Sayın Valimizle il merkezimiz ve ilçelerimizde yapılmış yatırımlara rağmen Diyarbakır'ın ihtiyaç duyduğu ve projeye alınması düşünülen sağlık tesisleri hakkında detaylı değerlendirmelerimizi de yapmış olduk. Gün içinde incelemelerimizi tamamladıktan sonra akşam bu konuda önemli açıklamalarımız olacak." diye konuştu.