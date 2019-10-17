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Bakan Koca: Doktora saldıranın en ağır ceza alması için konunun takipçisi olacağım

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 12:25 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Fizik Tedavi Bölümü'nde görevli asistan doktor Kadir Songür'ün,  Bayram K.

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Fizik Tedavi Bölümü'nde görevli asistan doktor Kadir Songür'ün, Bayram K. tarafından jiletli saldırıya uğramasına tepki gösterdi. Bakan Koca, "Hekimimizin canına kast eden saldırganın mümkün olan en ağır cezayı alması için konunun bizzat takipçisi olacağım." dedi.
Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de çok sayıda suçtan sabıkası bulunan ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen Bayram K.'nin doktor Kadir Songür'e yaptığı saldırının kendilerini derinden sarstığını bildirdi. İstediği ilacın yazılmamasını bahane ederek, cana kıymaya kalkan kişiyi 'insan' olarak kabul etmenin mümkün olmadığını belirten Bakan Koca, açıklamasında şunları kaydetti:
"Böyle kişilerin toplum içinde serbest dolaşması kabul edilemez. Kesici aletle boğazından yaralanan meslektaşımızın hayati tehlike içeren bu saldırıyı atlatmış olması tek tesellimizdir. Ömrünü insanlığa ve hayat kurtarmaya adamış sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, sözün bittiği yerdir. Bu konuda son bir yıl içinde bazı yasal ve idari düzenlemeler yaptık, daha caydırıcı yaptırımların getirilmesi yönündeki çabalarımız devam etmektedir. Yargının da sağlık çalışanlarına şiddet konusunda hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Hekimimizin canına kast eden saldırganın mümkün olan en ağır cezayı alması için konunun bizzat takipçisi olacağım. Başta İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları olmak üzere tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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