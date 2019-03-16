Bakan Koca: Dünyanın topyekun mücadeleye geçmesi gerek

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik saldırıya ilişkin, "Küresel ve emperyal dünyada her geçen gün gelişen Müslüman ve Türk düşmanlığı zemininde doğan bu eylemleri şiddetle lanetliyorum. Artık dünyanın bu insanlık dışı yaklaşımda sağduyulu davranıp topyekun mücadeleye geçmesi gerektiğine inanıyorum" dedi. Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti. Valilik önünde Vali Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Koca'ya ziyaretinde AK Parti milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek eşlik etti. '82 MİLYONA HAKKANİYETLİ SAĞLIK HİZMETİ GÖTÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ' Beraberindeki heyetle Valilik makamına geçen Bakan Koca, daha sonra İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz'dan Afyonkarahisar'da sağlık alanında yapılan yatırımlar hakkında brifing aldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Koca, Valilik binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. 82 milyon insana hakkaniyetle sağlık hizmeti götürmeyi hedeflediklerini söyleyen Koca, "Sorunlarımızı dinlerken özellikle biz yeni dönemde Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde 82 milyon vatandaşımızın hakkaniyetli, kaliteli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmetine erişimini hedefliyoruz. Bu çerçevede özellikle Afyonkarahisar için hastalarımızın sevk edilmeyip olabildiğince burada bu hizmetin verilmesini hedefliyoruz. Bu çerçevede baktığımızda özellikle yoğun bakım ihtiyacının fazla olduğu ve il dışına sevk edilen hastaların önemli bir kısmının yoğun bakım sebebiyle olduğunu gördük" dedi.

'TALEP OLURSA GİDERİZ' Sağlık Bakanı Koca, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin "Yeni Zelanda'daki saldırılarda yaralanan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilme durumu var mı?" sorusuna Bakan Koca, "Şu an öyle bir talep olmadı. Fakat o anlamda bir talep ve ihtiyaç olursa biliyorsunuz ambulans uçaklarımız da sözkonusu. Kendi imkanlarımızla çok kolay, çok rahat alabiliriz. İstediğimiz en uygun şartlarda hizmeti vermek isteriz ama şu an öyle bir talep olmadı" diye konuştu. 'DÜNYADA TOPYEKÜN MÜCADELEYE GEÇİLMELİ' Bir gazetecinin, Yeni Zelanda'nın ardından Londra'da cami önünde bekleyen Müslümanlara ırkçı bir grubun sopa ve çekiçle saldırdığını hatırlatması üzerine Bakan Koca, "Küresel ve emperyal dünyada her geçen gün gelişen Müslüman ve Türk düşmanlığı zemininde doğan bu eylemleri şiddetle lanetliyorum ve özellikle artık dünyanın bu insanlık dışı yaklaşımda sağduyulu davranıp, topyekun mücadeleye geçmesi gerektiğine inanıyorum" dedi. MİLLİ YAS KONUSU