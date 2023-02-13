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  4. Bakan Koca duyurdu! 19 bin 300 depremzede vatandaş tedavi altında

Bakan Koca duyurdu! 19 bin 300 depremzede vatandaş tedavi altında

13.02.2023 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "15 bin 664’ü serviste, 3 bin 636’sı yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 300 depremzede vatandaşımız halen ülke genelinde hastanelerimizde tedavi altındadır" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca duyurdu! 19 bin 300 depremzede vatandaş tedavi altında

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketlerinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaralı depremzedelerle ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, “15 bin 664’ü serviste, 3 bin 636’sı yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 300 depremzede vatandaşımız halen ülke genelinde hastanelerimizde tedavi altındadır. Bir kısmı taburcu edilen 8 bin 851 hastamıza cerrahi işlem yapılmıştır” ifadelerine yer verdi.


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Fahrettin Koca yaralı

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