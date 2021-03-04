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  4. Bakan Koca duyurdu: 5 il için kritik koronavirüs toplantısı

Bakan Koca duyurdu: 5 il için kritik koronavirüs toplantısı

04.03.2021 22:01 | Son Güncelleme:
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Bakan Koca duyurdu: 5 il için kritik koronavirüs toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya, Trabzon, Sakarya, Edirne, Adıyaman İl Sağlık Müdürleri ve Valileriyle toplantı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Konya, Trabzon, Sakarya, Edirne, Adıyaman İl Sağlık Müdürlerimiz ve Valilerimizle çevrimiçi toplantı yaptık. Çok yüksek risk grubunda olan bu illerimizde yerinde alınabilecek önlemleri ve bu illerimizin düşük risk grubuna girebilmesi için yapılması gerekenleri istişare ettik."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca

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