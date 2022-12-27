Bakan Koca duyurdu! '7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada yeni çalışmalarının hazırlandığını belirterek 7 Ocak'tan önce ilan edeceklerini duyurdu.
Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti:
"Muayenehane hekimlerinin taleplerini, yaptığımız toplantılarda karşılıklı ele aldık. Kamunun ihtiyacını belirledik. Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık. 7 Ocak’tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek."
MUAYENEHANE hekimlerinin taleplerini, yaptığımız toplantılarda karşılıklı ele aldık. Kamunun ihtiyacını belirledik. Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık. 7 Ocak’tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2022