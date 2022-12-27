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Bakan Koca duyurdu! '7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz'

27.12.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık. 7 Ocak’tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek" dedi.

Bakan Koca duyurdu! '7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada yeni çalışmalarının hazırlandığını belirterek 7 Ocak'tan önce ilan edeceklerini duyurdu.

Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti:

"Muayenehane hekimlerinin taleplerini, yaptığımız toplantılarda karşılıklı ele aldık. Kamunun ihtiyacını belirledik. Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık. 7 Ocak’tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek."


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