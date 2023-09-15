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  4. Bakan Koca duyurdu! Defne Devlet Hastanesinde hekimi darbeden kişi tutuklandı

Bakan Koca duyurdu! Defne Devlet Hastanesinde hekimi darbeden kişi tutuklandı

15.09.2023 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesinde bir hekimi darbederek yaralayan şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Koca duyurdu! Defne Devlet Hastanesinde hekimi darbeden kişi tutuklandı

Defne Devlet Hastanesinde bir hekimi darbederek yaralayan şüpheliyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu.

"BİR HEKİM ARKADAŞIMIZIN MARUZ KALDIĞI ŞİDDET OLAYININ ZANLISI TUTUKLANDI"

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Defne Devlet Hastanesinde dün yaşanan, bir hekim arkadaşımızın maruz kaldığı şiddet olayının zanlısı sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda tutuklandı. Yargıya güvenimiz tam. Sağlıkta şiddet olaylarının failleri, yaptığını, çıkarıldığı mahkemede eskisinden çok daha iyi anlıyor." ifadelerini kullandı. (AA)

KOCAAA

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