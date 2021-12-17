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Bakan Koca duyurdu! Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in babası hayatını kaybetti

17.12.2021 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler'in babası Abdullah İşler'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Koca duyurdu! Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in babası hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler Beyin babası Abdullah İşler Beyefendi tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Başta Emrullah ağabeyimiz olmak üzere ailesine, dost çevresine başsağlığı dilerim. Allah rahmet etsin, mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.


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Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
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